(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il prossimo 19 ottobre Ics, nel mese dedicatoprevenzione del tumore al seno, celebra con un evento di comunicazione il(Breast reconostruction awarness day), Giornata internazionale per la consapevolezza della. All’appuntamento, previsto per le 16 nella sede dell’Istituto di– Clefi (via Clefi, 9), insieme a Fabio Corsi, direttore della Breast Unit, e ad altri specialisti, interverrà anche Mara Maionchi, conduttrice televisiva e produttrice discografica. Corsi, con senologi e chirurghi, illustrerà le opportunità offerte dchirurgia e il corretto accompagnamento delle pazienti nel percorso di cura. La Breast Unit infatti è presente sul territorio con una ...

Adnkronos

... celebra con un evento di comunicazione il 'Bra day' (Breast reconostruction awarness day), Giornata internazionale per la consapevolezza della. All'appuntamento, previsto per ...... chirurghe plastiche e psico - oncologhe del Donna X Donna si dedica quest'anno, a pochi giorni dal Bra Day del 19 ottobre, la giornata della, con una brochure a rispondere ai ... Ricostruzione mammaria, 'Bra day' alla Maugeri di Milano Nona edizione il 25 ottobre del Bra Day, la Giornata internazionale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. Un'iniziativa che si rinnova anche ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...