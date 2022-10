Regno Unito | Liz Truss licenzia il cancelliere Kwarteng Al suo posto Jeremy Hunt | ex ministro del governo May

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo settimane di proteste e caos finanziario, la premier britannica Lizha scaricato ildello Scacchiere Kwasi, equivalente deldelle Finanze e del Tesoro., 47 anni e primo uomo di origini africane a ricoprire quella poltrona, è stato costretto a dimettersi a meno di quaranta giorni dalla nascita del nuovo esecutivo. A contribuire alla decisione diè soprattutto la bufera – politica, finanziaria e mediatica – generata in queste settimane dalla controversa «mini manovra di bilancio». A prendere ildi, come riporta il Guardian, sarà, 56 anni e giàdegli Esteri sotto Theresa May. Secondo il quotidiano britannico, la ...