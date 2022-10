Regina Elisabetta | le ultime parole a Camilla prima di morire | da lacrime

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Laè morta da pochissimo tempo e ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti. Carla esono i due nuovi reali. Sembra che ladiabbia detto aqualcosa di molto toccante. Ecco le sue… Laè venuta a mancare da pochissimo tempo, poco dopo aver festeggiato il suo settantesimo anno di regno. Aveva 95 anni e si era oramai ritirata quasi totalmente dagli eventi pubblici. Tutto questo perché aveva iniziato ad avere dei problemi di salute che probabilmente le impedivano di deambulare in modo agevole. Ora sul trono è salito Carlo con il nome di Carlo I e non William come tutti i cittadini del Regno Unito si aspettavano. E al suo ...

Marie Claire

... Harry e William si sono visti prima per il funerale del principe Filippo, poi per quello dellae in entrambe le circostanze il clima non è apparso poi così disteso, anzi. Qualcosa ...A guidare il cast di The Crown 5 , come noto, è Imelda Staunton nel ruolo dellaII , alle prese all'inizio del nuovo decennio con la più grande sfida mai affrontata dalla Famiglia ... La storia del photobomb della regina Elisabetta eletto "il migliore di tutti i tempi" Secondo quanto riferito, si è trattato dell’ultimo omaggio della sovrana al marito Filippo, scomparso nel 2021 ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-db6e6828-19a2-f436-acb2-10943456a6 ...