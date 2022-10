Reazione a Catena | gli sfidanti calabresi beffati | ‘non è accettabile'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si continua a giocare con Marco Liorni e, ma soltanto per le ultime due settimane. La sfida della puntata del 14 ottobre si è tenuta tra la squadra torinese e quella catanzarese, nord contro sud insomma. Le Spartane, che hanno scalzato al trono le uscenti Cri Cri, hanno provato a difendere il loro titolo di campionesse contro glichiamati ‘Sparpagliati'. Quest'ultimi si sono mostrati molto preparati e affiatati, ma durante il gioco decisivo hanno subito una grossa beffa che sicuramente non dimenticheranno mai. Le risate non sono mancate, con Liorni che ha imitato la concorrente Giorgia!puntata 14 ottobre 2022, la beffa a L'Intesa Vincente Le prime a disputare L'Intesa Vincente sono state le ragazze torinesi, le quali hanno ...

, Le Spartane si riconfermano campionesse ma è polemica! La nuova puntata divede le nuove campionesse, Le Spartane, contro gli Sparpagliati - Valentina, Denise e ...... ha proseguito il presidente bielorusso, "le armi nucleari devono restare nei depositi perché, una volta che vengono spostate, diciamo, in Polonia, verrà innescata una, verrebbe ...Reazione a Catena, Le Spartane oggi 14 ottobre si riconfermano campionesse Chi sono Priscilla, Giulia e Giorgia che ieri hanno battuto le Cri Cri ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...