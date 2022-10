Rayo Vallecano-Getafe venerdì 14 ottobre 2022 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici La nona giornata comincia da Vallecas

City - Southampton 4 - 0 16:00 Newcastle - Brentford 5 - 1 18:30 Brighton - Tottenham 0 - 1 CALCIO - LA LIGA 14:00 UD Almería -3 - 1 16:15 A. Madrid - Girona FC 2 - 1 18:30 Siviglia - ...Commenta per primo La nona giornata di Liga si è aperta con un derby frae Getafe, entrambe squadre con sede a Madrid , che si preannunciava molto interessante. Il risultato, però è stato poco entusiasmante: 0 - 0 . Con il punto conquistato, il...Esclusiva - Ne è passato di tempo da quando Paloma Lazaro passava la ricreazione nel cortile di scuola sognando di essere Fernando Torres. Per lei, nata a due p ...I due club più titolati di Spagna stanno dando vita ad una grande battaglia in campionato finora totalmente equilibrata; lo scontro diretto di domenica ...