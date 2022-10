Raspadori | il talento d' oro del calcio italiano

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L'autunno di Giacomoè stato caldissimo e non è ancora finito. Ne ha proiettato ilsui migliori schermi internazionali lasciando la sua traccia sia con la maglia del Napoli che con quella azzurra della nazionale. Ha segnato all'Inghilterra e in Ungheria, trascinando l'Italia alla semifinale della Nations League. Poi si fatto riconoscere anche in Champions League: Ibrox e l'Amsterdam Arena prima del Maradona: 60 gol in 28 giorni per certificare la sua esplosione. E' lui il babyd'oro del nostro, la speranza cui si aggrappa Roberto Mancini e la soddisfazione di Aurelio De Laurentiis che in estate ha messo sul piatto 35 milioni di euro per prelevarlo da Sassuolo approfittando anche della disattenzione degli altri grandi club italiani, alle prese con ristrettezze finanziarie o con necessità ...