Ranking Uefa | sorride il Napoli delude il Milan | la classifica delle italiane

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Fatta eccezione per la Roma in Conference League lo scorso anno, lein Europa fanno fatica ad imporsi come una volta. Ciò che mette a nudo le lacune sportivenostre società in campo europeo è il celebre, che viene aggiornato continuamente a seconda dei risultati sportivi. Di seguito ilaggiornato: 1. Manchester City 123.0002. Bayern Monaco 121.0003. Liverpool 114.0004. Chelsea 114.0005. Real Madrid 103.0006. Paris Saint-Germain 103.0007. Barcellona 96.0008. Juventus 91.0009. Manchester United 91.00010. Ajax 87.00011. Atlético Madrid 84.00012. Villarreal 78.00013. Roma 78.00014. Borussia Dortmund 77.00015. Inter 76.00016. Siviglia 76.00017. Lipsia 74.00018. Tottenham 71.00019. Porto 71.00020.68.00028. Atalanta ...