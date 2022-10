Il Denaro

... il Direttore Sanitario Franco Mezzadri e la Direzionedel Presidio Ospedaliero di ... Nel dettaglio, è previsto l'acquisto di: una TAC e una Risonanza Magnetica per la; un mammografo ......(riapertura termini) ASP Catania per l'assunzione a tempo indeterminato di 26 tecnici di... gastroenterologia (2 posti), genetica(un posto) e medicina interna (2 posti) https://bit. Radiologia medica e interventistica, il congresso nazionale torna a Napoli nel 2026 - Ildenaro.it Dopo il grande successo del Congresso Internazionale di Radiologia tenutosi a Napoli nel 2016, su proposta del Gruppo Regionale Campania, il Consiglio Direttivo e successivamente l’Assemblea dei Soci ..."Selected topics in emergenza urgenza: il trauma e il paziente oncologico in emergenza" è il tema del congresso organizzato dalle Rediologie dell'Aou di Sassari con la Scuola di specializzazione in Di ...