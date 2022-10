Quotidiani sportivi | le prime pagine | Juventus | non si respira un’aria buona

Commenta per primo La crisi della Juventus monopolizza le prime pagine dei. Il grande freddo tra Allegri e la squadra. Tutti in discussione, anche Andrea Agnelli: decide John Elkann. Il ct serbo: ' Milinkovic lo vedo bianconero'. Pasquale Bruno accende il ...Pagelle mostruose per Spalletti, Kvara e Raspdori: calcio spettacolare, il georgiano è inarrestabile e Raspa quasi come Haaland!L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto su tre nuovi calciatori rossoneri, giovanissimi, che ancora hanno trovato poco spazio in questa stagione, complice anche l'assenza ...Dopo il pari con lo Sturm Graz, la Lazio, attraverso il social, ha mostrato tutto il suo orgoglio, caricando l’ambiente Dopo il pari con lo Sturm Graz, la Lazio, attraverso il social, ha mostrato tutt ...