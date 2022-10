Quel braccio di ferro Meloni-Berlusconi Cambia le caselle | non tocca a noi risolvere i suoi guai

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La leader di Fdi: pronti a eleggere Franceschini. Il confronto (teso) tra i due finisce in un nulla di fatto. Oggi alla Camera Fi minaccia di non votare, ma alla fine è probabile sarà in Aula. La tentazione: "Divisi alle consultazioni"

... 'E' vero, non siamo partiti con il piede giusto e la mossa di alcuni forzisti dimostra che in... Terzo: vincendo ildi ferro sul nome di Ronzulli e ottenendo il Senato per La Russa anche ...Insomma non c'è solo da festeggiare, perché l'aver dominato ildi ferro lascia comunque sul ...Salvini con cui si è rinsaldato l'asse che invece è andato in pezzi tra la Lega e FI, ... Quel braccio di ferro tra russi e americani che deciderà il futuro di internet È vero che la colpa è sempre del maggiordomo, un cliché consacrato nella letteratura - il genere giallo in particolare - e che spesso e volentieri serve a rimbalzare le responsabilità su altri.Il veto su Ronzulli, il non-voto a La Russa con annesso «vaffa» di Berlusconi e infine l'ipotesi di andare alle consultazioni in solitaria. È stata una ...