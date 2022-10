“Quarto Grado” | le anticipazioni della puntata di stasera | cosa vedremo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 14 ottobre 2022) News Tv. “. Come ogni venerdì si rinnova l’appuntamento con “”, trasmissione in onda su Rete 4 e condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Siamo sicuri che i telespettatori rinnoveranno l’affetto mostrato in questi anni al programma di Rete 4. In questo articolo vi sveliamo ledi venerdì 14 ottobre 2022 di “”. (Continua…) LEGGI ANCHE: “”, clamorosa svolta nel caso di Elena Del Pozzo: come hanno beccato la mamma “”, ledi14 ottobre ...