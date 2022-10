Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 14 ottobre 2022

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Questa sera, venerdì 14, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri apre con la misteriosa morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre, dopo che non se ne avevano notizie da due mesi. Come è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone, a Scrocco di Montenero (Rieti)? Intanto, come testimoniato la settimana scorsa a ‘’ per ora l’unico ...

Anche il caso di Alessia Pifferi , la madre che ha lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo, è al centro della nuova puntata di, in onda oggi su Rete 4. La donna di Milano ha abbandonato la figlia in casa per sei giorni per stare col fidanzato. Ora si trova in custodia cautelare in carcere, a San Vittore , ma la ......