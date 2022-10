Qatar 2022 | la Francia si ribella | “Hotel di lusso per le squadre e condizioni pietose per i lavoratori”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Continuano a fare scalpore le notizie sul Mondiale in, e il titolo “: uno scandalo francese?” proposto da un servizio mandato in onda dal canale francese “France 2” lo conferma. Nel servizio si mostra il divario tra ildegli5 stelle in cui alloggeranno i Bleus ai Mondiali di calcio e lein cui vengono alloggiati iimmigrati dell’impianto. Il Presidente della Federcalcio, Noel Le Graet ha provato a sdrammatizzare dichiarando: “Sono piccole cose, basta dare un po’ di pittura…”, dopo tale affermazione è stato criticando in maniera ancora più accesa. SportFace.

