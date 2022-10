PSG | rosso profondo nei conti | oltre 300 milioni di perdite! L’indiscrezione

(Di venerdì 14 ottobre 2022) PSG,pronfondo nell’ultimo bilancio della società parigina: perdite per300. Indiscrezione dalla Francia Come riferito da Le Parisien, il PSG sta ancora pagando il periodo di pandemia e i conseguenti cali nei guadagni dovuti dai meno incassi per la vendita dei biglietti, che si sommano alle grandi spese per gli stipendi e i tanti giocatori sotto contratto. Il bilancio 2021/22 si sarebbe quindi chiuso con perdite di300di euro che superano le previsioni presentate all’organo di revisione deidel calcio francese. Situazione da rivedere per evitare possibili multe dall’UEFA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

