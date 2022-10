PSG | il club rompe il silenzio | «Sentiamo sciocchezze Gruppo mai così coeso»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il Psg risponde alle voci dei giorni scorsi sulla crepa tra ile Mbappè: arriva la replica della società francese Una fonte vicina al PSG ha dichiarato a RMC Sport: LA REPLICA – “Ogni giorno esce qualche novità: il presidente è troppo impegnato, Mbappé vuole andare al Liverpool e al Real Madrid… Sfortunatamente, di tanto in tanto subiamo questi attacchi, che si rivelano una totale sciocchezza. Ilcontinua a gestire i suoi affari, la squadra non ha perso una sola partita in stagione e non è mai statacoesa. Ignoriamo questa isteria”. L'articolo proviene da Calcio News 24.