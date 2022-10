Probabili Formazioni della 10a giornata

Leggi su seriea24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Empoli PROSSIMO IMPEGNO: Monza (in casa) DATA e ORA: (15 Ottobre alle 15:00) INDISPONIBILI: Tonelli, Ismajli, Akpa Akpro, Grassi SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Ebuehi, guarino, Baldanzi, Fazzini, Henderson, Cambiaghi, Pjaca, Satriano PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Vicario (P), Stojanovic (D), De Winter (D), Luperto (D), Parisi (D), Haas (C), Marin (C), Bandinelli (C), Bajrami (C), Lammers (A), Destro (A)Monza PROSSIMO IMPEGNO: Empoli (in trasferta) DATA e ORA: (15 Ottobre alle 15:00) INDISPONIBILI: Petagna, Marrone SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Cragno, Sorrentino, Carboni, Birindelli, Caldirola, Valoti, D’alessandro, Barberis, Molina, Machin, Colpani, Ranocchia, Gytkjaer PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Di Gregorio (P), Marlon (D), Mari (D), Izzo (D), Ciurria (C), Pessina (C), Rovella (C), Sensi (C), Carlos Augusto (D), Caprari (A), Dany Mota ...