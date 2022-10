Pro Vita & Famiglia | «Censure | attacchi e vandalismi | ecco cosa sta succedendo alla nostra campagna contro il gender nelle scuole»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La denuncia della Onlus: «I nostri manifesti sono del tutto legittimi, riportano il messaggio “Basta confondere l’identità sessuale dei bambini. #Stop” e per questo non sono in alcun modo sessisti, né violenti, né discriminatori»

Durante un convegno dell'associazioneOnlus affermò che i matrimoni gay e la teoria gender , da un lato, e l'immigrazione di massa dall'altro, "mirano a cancellare la nostra comunità e le ...... nuove opportunità per i territori e le nostre comunità ", con Marina Gabrieli e Giovanni de, ... PrecedenteVercelli - Piacenza, per i biancorossi ora conta solo vincere Successivo Da in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Camera. Pro Vita Famiglia: Buon lavoro al Presidente Fontana, sia sempre garante dei princìpi non negoziabili - «Il nuovo presidente della Camera dei ...