Primi scontri infuocati ad Amici tra quattro ragazzi | chi sono e cos’è successo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nel corso del daytime di22 andato in onda giovedì 13 ottobre, abbiamo assistito aiaccesi tra. Nello specifico, facciamo riferimento a Samuele Segreto, Ramon Agnelli, Mattia Zenzola e Gianmarco Petrelli che se nedette di tutti i colori. Ecco cosa sarebbe accaduto nel dettaglio. Lo scontro tra iDurante il daytime di, il talent show condotto da Maria De Filippi, abbiamo assistito a un’accesa discussione che ha reso protagonisti Gianmarco, Ramo e, Samu contro Mattia Zenzola. Tutto ha avuto inizio con alcune considerazioni fatte da Samu che, in confidenza agli altri due, ha riferito alcune cose su Mattia. Nello specifico, il ragazzo parla del tempo di permanenza al telefono che viene evidenziato ...

