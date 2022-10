Previsioni meteo | da sabato Ottobrata bis Autunno ancora rinviato - Meteo - quotidiano net

Sull'Italia ritorna l'alta pressione. Bel tempo al Centro - Sud, più nuvoloso al Nord con isolate ...Dopo il rinvio a causa del maltempo di settimana scorsa, lepermettono di confermare l'appuntamento con Agrivarese per domenica 16 ottobre ad Angera, sulle sponde del Lago Maggiore. "...Ancora maltempo in molte regioni, con la Protezione Civile pronta a far fronte alle emergenze. Dopo il week-end torna il caldo fuori stagione ...La rilevazione radar più vicina delle ore 12:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da qualche nube sparsa, ...