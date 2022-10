MonrealeLive

Dal 2012 suo ultimoha diretto il Comando Provinciale di Cosenza, oggi Gruppo Carabinieri Forestali, che ha lasciato nel 2018 per svolgere il ruolo di Direttore del Parco ...Ora, dunque, nell'ambito delle trattative del centrodestra, si crea la possibilità di avere questoalla Camera. La "benedizione" di Salviniche non solo il leader, ... Prestigioso incarico per Francesco Fragale, nominato da Lagalla Segretario della Città metropolitana L’on. Lorenzo Cesa (segretario nazionale UdC), parlamentare eletto in Molise, si congratula con Ignazio La Russa eletto presidente del Senato con 116 voti (su una maggioranza di 104). ”Congratulazioni ..."Congratulazioni a Daniela Donetti per la nomina a direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma". L'Amministrazione comunale di Acquapendente "augura alla dottoressa D ...