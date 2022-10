MonrealeLive

... per i frequentatori del Palazzo si tratta di un luogo assai, collocato proprio sotto ...restituito in silenzio quanto dovuto dal regolamento dei Cinque Stelle e ha rinunciato all'......una grande adunata di camicie nere a Roma per sollecitare il Re ad affidare a Mussolini l'... Lo stesso generale era stato insignito delOrdine militare di Savoia. Anni dopo, il 25 ... Prestigioso incarico per Francesco Fragale, nominato da Lagalla Segretario della Città metropolitana Fragale, palermitano, originario di Termini Imerese, 58 anni, sposato con due figli. Al nuovo Segretario Generale sarà riservato il delicato compito di guidare la “macchina amministrativa” della Città ...L’on. Lorenzo Cesa (segretario nazionale UdC), parlamentare eletto in Molise, si congratula con Ignazio La Russa eletto presidente del Senato con 116 voti (su una maggioranza di 104). ” Congratulazion ...