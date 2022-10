Presidenti delle Camere | La Russa al Senato | Fontana a Montecitorio

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Giovedì 13 ottobre è iniziata ufficialmente la XIX Legislatura. Dopo l’insediamento e la proclamazione dei nuovi parlamentari ae Palazzo Madama sono arrivati in tempi brevi anche i nomi dei. Con l’ampia maggioranza ottenuta dalla coalizione di centrodestra, infatti, per i successori di Fico e Casellati sono bastati solo due giorni.Certo, non sono mancate le tensioni: la coalizione di governo, all’apparenza compatta, è sembrata già sfaldarsi al momento dell’elezione del Presidente del, con Forza Italia che non ha votato il candidato proposto da Giorgia Meloni. I voti comunque ci sono stati, anche con l’aiutoopposizioni, e Ignazio Laè stato eletto Presidente già durante il primo scrutinio. Più complicato è il ...