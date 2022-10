Presidente della Camera | eletto il ‘leghista’ Lorenzo Fontana Il centrodestra si è ricompattato

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dunque è ilil nuovo. Finalmente, dopo i 3 voti nulli di ieri, stamane al primo previsto, a riprova‘ritrovata compattezza’ del, è stato subito raggiungimento il quorum: 222 i voti ricevuti. A seguire, Maria Cecilia Guerra ne ha contati 77, Federico Cafiero de Raho 52, mentre 22 sono andati a Matteo Richetti. In tutto ciò da contare anche due voti dispersi, 11 schede nulle, e 6 schede bianche. Ma ripercorriamo la mattinata, particolarmente attesa dopo le polemiche seguite per quanto accaduto ieri a Senato. Dopo le tre sessioni di voti senza quorum di ieri, oggi il‘doveva per forza di cose’ farsi trovare unto sull’elezione del ...