Presidente Apaim | Troppi giovani ancora oggi sottovalutano melanoma

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - "Ilcolpisce sempre piùperché questo tumore della pelle ètroppo sottovalutato, e non c'è la consapevolezza che in molti casi può essere mortale. Ecco perché occorre puntare sempre più sulla prevenzione e l'informazione, per evitare quello che accade ai protagonisti del cortometraggio 'Amici per la pelle': un paziente sopravvive, l'altro non ce la fa". Così all'AdnKronos Salute Monica Forchetta,(Associazione pazienti Italia), a margine della presentazione del cortometraggio, questa mattina durante una conferenza stampa a Roma. "Attraverso il cortometraggio - afferma Forchetta - vogliamo mettere in evidenza l'importanza della ricerca e dell'informazione, oltre che della diagnosi precoce, far capire ...