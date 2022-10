' Prepotente e offensiva Non si può andare d' accordo' Negli appunti del Cav l' ira contro Meloni e il suo totoministri

... rivolti all'alleata artefice di un disegno di governo che lo lasciava con l'amaro in bocca: 'Giorgia Meloni, un comportamento supponente,, arrogante, offensivo, ridicolo. Nessuna ...... durante la seduta di ieri al Senato, in cui si leggono alcune considerazioni su Giorgia Meloni definita "supponente,, arrogante e" . Il foglietto di appunti di Silvio Berlusconi ...Il foglietto di appunti di Berlusconi è stato messo sul banco dal cavaliere dopo che aveva incassato il no a Ronzulli ministra dalla meloni ...Appunti scritti e messi in bella mostra per offrirli, probabilmente, ai fotografi presenti a palazzo Madama. “Giorgia Meloni. Un comportamento supponente, prepotente, arrogante, offensivo. Nessuna dis ...