PREPARARSI AL FUTURO | PIERO ANGELA E QUEL TESTAMENTO DEDICATO AI GIOVANI

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Rai Cultura presenta “al”, una serie di sedici puntate ideata e scritta dae dedicata alle nuove generazioni, cioè aiche oggi frequentano le scuole italiane e che un giorno saranno i responsabili della società del. Dal 14 ottobre su Rai3 ogni venerdì alle 15.00., l’icona della divulgazione italiana e della Tv di qualità, riconoscendo l’improrogabile emergenza ecologica dei nostri tempi, ha deciso nell’ultimo periodo della sua vita, di dedicarsi alla produzione di una serie di programmi per spiegare, come dice lui stesso nella presentazione: Spiegare in modo semplice, e speriamo non noioso, i problemi che l’umanità deve affrontare, legati al cambiamento climatico e alla ricerca di nuove fonti ...

Andrà in onda oggi la prima delle 16 puntate inedite di Superquark, dal titolo "al", un percorso - ideato e scritto dal compianto Piero Angela - con come tema il " cambiamento ...Si tratta di 16 puntate inedite di Superquark, dal titolo "al", un percorso - ideato e scritto dal compianto giornalista e conduttore, con come tema il "cambiamento climatico e la ..."Prepararsi al futuro", da oggi in tv il testamento per i giovani di Piero Angela, la cui copia è stata donata a Mattarella.A due mesi dalla sua scomparsa il celebre giornalista e conduttore torna a "rivivere" guardando alle nuove generazioni: si parte dal cambiamento climatico e le nuove forme di energia ...