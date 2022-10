“Premio Voci Mediterranee 2022” alla ricercatrice e cantatrice altamurana Maria Moramarco

Rai Storia

...nello stesso periodo per partecipare al Gala delRipple of Hope dell'organizzazione Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) a New York, dove saranno premiati. E in automatico scattano le...... un percorso formativo corale e musicale da lei fondato nel 2005:, il coro dibianche 'I ... Il Duo ha ricevuto il 1°al XXXI Festival Musica Antiqua, Belgio, per la specifica categoria ... Rai Radio Tutta Italiana Media Partner di 'Premio Andrea Parodi' e 'Prù a Prà' Arriverà al cinema distribuito da Officine UBU il 20 ottobre il pluripremiato Utama - Le terre dimenticate. Il film, che ha appena vinto il premio del pubblico al Festival del cinema spagnolo e latino ...Rai Radio Tutta Italiana, il canale digitale di sola musica italiana di Radio Rai inaugura l’autunno con due eventi musicali: Il ‘Premio Andrea Parodi 2022’, dal 13 al 15 ottobre a Cagliari, e ‘Prù a ...