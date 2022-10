Premier League | il Brighton di De Zerbi va ko | 2-0 Brentford | Toney aggancia Kane

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roberto Dedeve rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in. Il suoha perso 0-2 in casa del...

Sky Sport

Kane e compagni attualmente navigano al terzo posto in: asticella che Conte vorrà alzare sempre più in alto, vista la fame di successi che lo contraddistingue. Ragion per cui, oltre ad ...Il tecnico, che sogna l'impresa di vincere laalla guida degli 'Spurs', avrebbe infatti bisogno di un'alternativa di sicura affidabilità da alternare ai suoi tre titolari e de Vrij è ... Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend