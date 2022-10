Corriere dello Sport

... anche se non da prime, secondo quanto riporta la stampa inglese le due società stanno studiando la possibilità di organizzare un'durante la pausa dei campionati per il Mondiale in Qatar .Spero di andare il più avantinel torneo'. Sei nella stessa metà del draw in cui si ... Dopo di che in italiano mi dice: "Grazie, grazie!" e mi stringe la mano nel modo piùche si ... "Possibile amichevole tra Milan e Liverpool durante i Mondiali" Il Milan e il Liverpool stanno pianificando un’amichevole da disputare durante la pausa per il mondiale in Qatar. La stagione attuale è talmente anomala che non si conoscono neanche i programmi dei cl ...I Mavericks stanno pianificando un tour europeo con Luka Doncic come attrazione principale e sono in trattative con varie società per renderlo possibile nella preseason 2023/24 , tra ...