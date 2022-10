Portiamo sul mercato il lavoro pubblico

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nelle scorse ore mi sono trovato a commentare la storia di un sindaco che ha assicurato ai cittadini un servizio, guidando un bus, causa personale indisponibile. A parte la storia originale che strappa un sorriso, anche se amaro, questa notizia mi ha fatto riflettere, più a lungo di quanto pensassi, sull'attuale stato dei fatti a livello sociale. È una storia di storie, che porta in sé una serie d'ingredienti alla base sia di molte situazioni critiche che sono venute a crearsi ben prima e ben oltre le emergenze pandemiche e belliche, sia delle possibili soluzioni per uscire dalle crisi stesse. L'ultimo decreto aiuti ter ha destinato a comuni e città metropolitane ulteriori 200 milioni per fronteggiare la situazione emergenziale, a partire da quella energetica. Ne ha destinati 100 proprio al trasporto locale e. Bene, quando in un ...