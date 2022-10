Poker Face | trailer e poster del film di Russell Crowe

(Di venerdì 14 ottobre 2022)al centro deldi, thriller da lui diretto e interpretato presentato in anteprima alla Festa di Roma 2022. Svelatiufficiale di, il thriller diretto e interpretato dain anteprima mondiale ad Alice nella Città e alla Festa del Cinema di Roma 2022, e al cinema dal 24 novembre distribuito da Vertice 360. Illungo circa due minuti inizia con Jake Foley () che mette in atto il suo piano e mostra lo sforzo fatto per ottenere i segreti dalle persone che considerava suoi amici. Dall'individuazione del veleno al rilevamento della loro posizione, Jake ha dimostrato di ...

, da giovedì 24 novembre al cinema. Un miliardiario escogita un pericoloso. Ma ben presto si renderà conto che ad essere in pericolo è lui ...', il suo secondo film da regista, approderà poi nei cinema dal 24 novembre distribuito da Vertice 360. Mahmood alla Festa del Cinema di Roma In mattinata all'Auditorium Parco della Musica ...Russell Crowe al centro del trailer e poster di Poker Face, thriller da lui diretto e interpretato presentato in anteprima alla Festa di Roma 2022. Svelati trailer e poster ufficiale di Poker Face, il ...Un miliardiario escogita un pericoloso poker. Ma ben presto si renderà conto che ad essere in pericolo è lui stesso.