Pilar Rubio e i dettagli piccanti su Sergio Ramos | “Lo facciamo ogni giorno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Lui vive a Parigi, lei lavora a Madrid, ma la vita sessuale resta ottima., moglie di, alla trasmissione spagnola La Resistencia si è lasciata andare ad alcune confessione intime sul rapporto con il calciatore ex Real, oggi al Psg: “Oggi non ho fatto sesso, grazie a te, perché sono qui con te. In questo momento mio marito mi odia molto perché si deve arrangiare. Lo, eccetto quando sono a Madrid naturalmente. Comecon i nostri figli? I miei bambini vanno a letto alle 21:30. Il sesso è vita“. Anche se, ammette, adesso chegioca a Parigi il tutto è diventato più “caotico” Visualizza questo post su ...