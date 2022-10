Pensioni novembre 2022 | date pagamento con aumenti e bonus 150 euro

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Quali novità per le? La morsa dell’inflazione e l’aumento del costo della vita stanno colpendo in maniera indiscriminata tutte le fasce della popolazione. Non si parla solo di lavoratori dipendenti, disoccupati, inoccupati, giovani e lavoratori autonomi. Gli stessi pensionati soffrono un calo del potere d’acquisto e la difficoltà nel far fronte agli impegni di spesa quotidiani.Per questo motivo, il legislatore ha introdotto, con due distinti decreti-legge, una serie di misure straordinarie per sostenere economicamente quanti percepiscono dall’Inps l’assegnostico. Oltre all’obiettivo, ciò che accomuna gli interventi normativi è l’esser previsti già nel prossimo cedolino di. Stiamo parlando, da un lato, dell’indennità una tantum di 150e, ...