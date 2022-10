Pensioni | in arrivo le rivalutazioni anticipate per il recupero dell' inflazione

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) - Con l''autunno, puntualmente si torna a parlare di rivalutazione. Un tema di particolare interesse visto il vorticoso aumento del costoa vita. Non per niente proprio sulleci sono importanti novità. Grazie a quanto stabilito dal Decreto Aiuti bis, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto, è prevista un'ulteriore misura di sostegno per permettere ai pensionati di contrastare l'impennatae il rincaroe bollette energetiche. In cosa consiste? L'articolo 21 del Decreto Aiuti bis prevede i seguenti due interventi: - rivalutazioneo 0,2% (risultatoa differenza tra l'1,7% distimata e l'1,9% ...

Deve, invece, attendere l'di un atto esecutivo per poter poi successivamente presentare ... Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104,e news Ricevi ogni giorno ......956 milioni di persone che comprendono anche le prestazioni per ledi cittadinanza) ... Reddito di cittadinanza, nuovo modello di domanda/ Ecco tutte le novità inQuesti esiti sono dovuti,...(Adnkronos) - Con l'arrivo dell'autunno, puntualmente si torna a parlare di rivalutazione delle pensioni. Un tema di particolare interesse visto il vorticoso aumento del costo della vita. Non ...I pensionati non possono più stare tranquilli. È in arrivo una brutta sorpresa che potrà rendere la situazione molto difficile. Ecco tutti i dettagli. Tutti sanno cos’è la pensione.