Come da pronostico nella danza, orfana dei favoritissimi Guignard - Fabbri, a posizionarsi al comando sono stati i canadesi Marjorie Lajoie - Zachary Lagha , unici del lotto ad aver scavalcato oltre ...Vicinissimi infine i sudcoreani Hannah Lim - Ye Quan , rimasti attardati al quarto posto con 59.01 (30.17, 28.84) per via di una sbavatura nella dama nella serie di passi in parallelo. Confermano un ... Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Egna 2022: Mrazkova-Mrazek trionfano nella danza, Kim avanti nel singolo femminile L’Hc Castiglione hockey ha presentato, al ristorante pizzeria La Scaletta in via Montebello, le sue squadre: la serie A2, serie B, under 19, under 15, under 13 e tutto il settore del pattinaggio artis ...CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - E'alle porte la stagione agonistica dell’Hockey Club Castiglione: in pista la serie A2, serie B, under 19, under 15 e under ...