‘Patente e libretto’ | ma era una rapina | armati di pistola allestiscono posto di blocco | denunciati finti poliziotti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si sono presentati come poliziotti, pronti a fare un controllo in strada. Con tanto di ricetrasmittente e. Sembravano davvero degli agenti, eppure qualcosa ha insospettito le due persone che loro, intorno alla mezzanotte e mezza, avevano fermato in via Federico Delpino. Qualcosa non tornava, così il conducente e il passeggero dell’auto hanno allertato le forze dell’ordine. Quelle vere, però. I finti poliziotti e il finto controllo Quando le due persone hanno allertato le forze dell’ordine, i due finti poliziotti, due italiani di 18 e 29 anni, si sono dati alla fuga. Non erano lì per fare un controllo, non avevano nessun titolo per farlo. La loro fuga, però, è stata breve: i due malviventi sono stati intercettati dagli agenti di Polizia del V Distretto Prenestino eper tentata violenza privata, porto abusivo di armi atte ad ...