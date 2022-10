(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Comune dirende noto che, al fine di consentire lo svolgimento degli incontri del campionato di calcio professionistico di Serie B in programma nelle giornate del 15– Ternana) e del 29– Pisa) e, nel contempo, permettere la vendita agli operatori commerciali, è stato deciso di mantenere invariata la giornata del sabato per lo svolgimento delrionale settimanale diche si svolge nell’area retrostante lo stadio Ciro Vigorito, a condizione che l’attività di vendita termini entro uno utile, ossia le ore 10, per permettere l’organizzazione logistica dell’area con la predisposizione e l’installazione delle ...

anteprima24.it

Di Martino valuta che "ha mantenuto un paio di elementi importanti, hanno un allenatore ... Il fattore campo ha prevalso in quasi tutte le, sarà molto difficile vincere fuori casa ma ...Perché sono finite 2 - 2 entrambe ledel gruppo, tra Feyenoord e Midtjylland e poi in ...15 Como - Perugia 1 - 0 16:15 Südtirol -1 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 15:00 Scafati - ... Partite Benevento: niente mercato di Santa Colomba il 5 novembre, gli orari per il 15 e 29 ottobre Schiattarella è pronto a stringere i denti per partire dal primo minuto contro la Ternana ... Domani una prova di maturità contro la formazione campana, affamata di vittorie. Benevento - Ternana, gara ...Lamezia Terme - Archiviata la prima vittoria stagionale contro i giovani del Napoli al Palasparti, tempo di prima trasferta per la GolemSoftware Basketball Lamezia, attesa questa domenica alle 18 dall ...