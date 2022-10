Pallanuoto | Euro Cup 2022-2023 | solo l’Ortigia resta a punteggio pieno nel primo turno preliminare

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Oggi proseguono i gironi del 1°dell’Cupdimaschile, in programma fino al 16 ottobre: nel Gruppo B, giocato in casa a Siracusa,, che dopo aver battuto ieri la compagine ellenica dell’Ydraikos per 22-10, oggi supera i serbi del Partizan Belgrado per 14-7. Nel Girone D di Barcellona la Trieste, che ieri aveva superato per 9-6 gli spagnoli del Mediterrani, oggi cede per 8-11 ai serbi della Stella Rossa di Belgrado. Nel Girone C di Kranj il Telimar Palermo, ieri sconfitto dai francesi dello Strasburgo per 13-16, oggi dapprima si riscatta, superando agevolmente per 24-16 i serbi del Valis, poi incappa in una nuova ...

