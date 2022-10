Ozempic | come funziona il pericoloso farmaco per dimagrire

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nella società attuale, soprattutto tra i giovani, il tema del dimagrimento e del raggiungimento di una forma fisica perfetta, è sempre più frequente. Soddisfare i canoni estetici “imposti” dalla società, è un obiettivo che può trasformarsi in una pericolosa ossessione. Sacrificare la salute fisica e psicologica non è importante se lo scopo è, per essere magri a tutti i costi.per ottenere un peso forma, a seguito di sane abitudini alimentari, pasti bilanciati e ricorrendo ad attività fisica, è una cosa assolutamente possibile e non deleterea. Il problema sorge però nel momento in cui vengono propinati, maggiormente ai giovani, prodotti magici che indubbiamente hanno conseguenze negative per la salute. I rimedi pericolosi: il trend di Tik Tok va virale Il-Photo ...