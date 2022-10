(Di venerdì 14 ottobre 2022) Gravein via Agostino Chigi aAntica. Due auto, un Audi e una Polo, si sono scontrate e un 31enne e un 53enne sono rimasti gravemente. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale del X gruppo Mare per prestare soccorso aie gestire la viabilità che ha costretto i soccorritori a chiudere la strada per consentire le operazioni. Cosa è successo È successo nelle prime ore di oggi, 14 ottobre, dai primi accertamenti svolti sembra che la causa dell’sia da attribuire all’alta velocità, ma sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Di certo il tachimetro di una delle due auto, una Polo, segnava gli 80 chilometri orari. Sembrerebbe che proprio la Polo ad alta velocità abbia preso un dosso che gli avrebbe fatto da ...

Il Corriere della Città

... stavamo andando a. Ho ricordi confusi". La ragazza riesce a ricomporre la scena: "di me che scendo dalla macchina e del mio amico che mi abbraccia. In quel momento un botto. Ci siamo ...A distanza di un anno e mezzo da quellasera, la vedova Tania Sorrentino non riesce a ... 55 km da Roma aper garantire a tutti gli stessi diritti Tanta la rabbia di Tania: 'Troppi ... Ostia, terribile incidente: due feriti gravi Grave incidente in via Agostino Chigi a Ostia Antica. Due auto, un Audi e una Polo, si sono scontrate e un 31enne e un 53enne sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono accorsi gli agenti della Po ...Dario Bensi ha insegnato dal 72 nei centri professionali capitolini, per quindici anni ne è stato il direttore, tra i suoi alunni Roberto Spada e Pamela Mastropietro. Gli ultimi studenti ...