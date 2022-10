Ostia | al Pala Pellicone i Campionati Italiani a Squadre di Karate

Leggi su ilfaroonline

per il Campionato Italiano aSociali di kata e kumite, in scena sabato 15 e domenica 16 ottobre. Sui tatami disi sfideranno 107 Società Sportive del territorio italiano con circa 490 atleti. Sabato sarà il turno degli Assoluti e le gare si svolgeranno in modalità Open, senza peso minimo. Si comincerà con le eliminatorie del kumite alle 11:00 e si proseguirà con quelle del kata alle 15:30, in attesa delle finali che avranno inizio alle 16:30. Domenica, invece, toccherà allegiovanili: dalle 9:30 il kumite e dalle 14:00 il kata. Finali previste alle 15:00.