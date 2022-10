Oroscopo Paolo Fox Sabato 15 Ottobre 2022 | Pesci carico

Leggi su zon

(Di venerdì 14 ottobre 2022) L’diFox per oggi,15Ariete Il denaro circola ma spesso non fa in tempo ad arrivare che subito lo spendete. Dovete moderare le spese perché questo non è un periodo giusto per lasciarsi andare dal punto di vista economico. Se siete single approfittate degli inviti. Toro Le vostre iniziative sul lavoro portano buoni risultati ma anche inevitabilmente qualche invidia perché i vostri capi vi guardano in modo benevolo. Se siete impegnati in una relazione stabile, rispedite al mittente ogni tentativo di intrusione esterna. Gemelli Sul posto di lavoro state lavorando duramente per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Ci sono persone che vogliono arrivare ai vostri risultati facendo meno sforzi e quindi dovete mettervi in luce. Novità interessanti per chi cerca ...