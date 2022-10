Oroscopo Paolo Fox 15 ottobre 2022 | tutte le novità su amore e lavoro | le previsioni di sabato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Fox di oggi, 15. È il momento del relax. Ilè arrivato e finalmente potete lasciare da parte gli impegni die concentrarvi sulla famiglia, gli amici, lo svago. Non perdete l’occasione di rilassarvi, tenendo lontane le preoccupazioni. Vediamo quali segni saranno i più fortunati per l’, i sentimenti e la vita lavorativa nella giornata di oggi. Ecco cosa ci diceFox! Leggi anche: AnticipazioniFox: ecco lesegno per segnoFox: Ariete, Toro e GemelliFox ...