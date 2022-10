Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 15-16 ottobre | tutti i segni fortunati di sabato e domenica

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 14 ottobre 2022) ArieteSarà un fine settimana molto interessante per chi è alla ricerca dell’amore. Il partner arriverà in maniera improvvisa ma ci sarà spazio per belle amicizie. ToroNon lasciatevi influenzare dal meteo, al contrario, cercate di godervi due giorni di tranquillità senza particolari pensieri. Non avrete molto libero in famiglia. GemelliImpossibile non accettare il cambiamento, sarete testimoni di una nuova versione di voi stessi. Scegliete un film e godetevi l’assoluto relax del dolce far nulla. CancroChi vi ha detto che fare attività sportiva implica sacrificio. Avete trovato una bellissima compagnia in palestra e adesso quella che sembrava solo amicizia si sta evolvendo in qualcosa di più. LeoneIl vostro carattere vi porterà ad avere uno scontro davvero pesante in famiglia. Chi non credeva alle vostre affermazioni dovrà ricredersi, avete deciso e farete quello che la ...