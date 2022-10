Oro e record mondiale per Ganna | Milan d' argento

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) –del mondo in 3.59.636 e titolo di campione del mondo per Filippoal Velodromo St Quentin di Parigi. Nella finale, il campione piemontese ha battuto l'altro azzurro, Jonathan, in una sfida emozionante e crudele. Anche perè stata la miglior prestazione personale di sempre con 4.03.790 e conferma che dietro a Topc'è tanto altro. Un successo atteso, unche ha sorpreso e che arriva a pochi giorni da quello ottenuto a Grenchen sull'ora. Il fuoriclasse azzurro ha ufficializzato solo ieri sera la sua partecipazione ed anche questa mattina, al risveglio, non sembrava essere in una delle sue migliori giornate. Evidentemente sentiva l'impegno e stava cercando tutta la concentrazione necessaria per scaricare sui pedali la sua ...