Operazioni chirurgiche a distanza | al Sant’Eugenio debutta il nuovo Robot Da Vinci XI

Fondazione Umberto Veronesi

... che si vanno ad aggiungere ai problemi che pesavano sulla sanità pubblica in era pre - Covid e che sono rimasti irrisolti: liste d'attesa lunghissime per visite, esami,e ...Mermaids è prodiga di consigli e falsità sui farmaci bloccanti delle pubertà, sulledi cambio sesso, e invita i bambini di 12 - 13 anni a promuovere questi 'trattamenti' come ... La realtà virtuale per ridurre il ricorso all'anestesia farmacologica La madre di un ragazzo di Ravenna ha lanciato l'iniziativa online, già stati raccolti 11mila euro. Il costo è 21mila dollari ...Dopo averlo rivisto ospite anche a Monday Night Raw, l'eroe olimpico della WWE ci racconta il suo "contratto nostalgia" ...