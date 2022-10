Oncologo Ascierto | ‘melanoma primo cancro killer tra 20-30enni’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – “In passato il melanoma era una malattia rara che colpiva in particolare gli anziani, dai 60 anni in su. Oggi non è più così. Non solo negli ultimi dieci anni il numero delle nuove diagnosi è raddoppiato, da 7mila siamo passati a 15mila, ma questo tumore della pelle rappresenta la prima causa oncologica di morte tra i giovani, nella fascia di età 20-30 anni. Da qui l’idea del cortometraggio ‘Amici per la pelle’ per parlare della malattia con ironia e sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della prevenzione”. Così all’AdnKronos Salute Paolo, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, a margine della presentazione del cortometraggio, questa mattina durante una conferenza stampa a Roma. “I giovani, in questo momento, ...