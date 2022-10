Oggi la Crew-4 con Cristoforetti farà un nuovo tentativo di rientro

Leggi su agi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) AGI - La Nasa ha annullato ieri, per la seconda volta in poche ore, il ritorno della missione-4 sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) a causa del maltempo nelle aree di arrivo al largo della costa della Florida (Usa) e lo ha rimandato adcon "una maggiore certezza di previsione". La speranza è che l'ammaraggio possa avvenire. Poche ore prima della separazione della nave Dragon Freedom dallo Space X, con i suoi quattro membri dell'equipaggio a bordo - tra cui l'italiana Samantha- i controllori di volo della Nasa hanno sospeso le operazioni e quindi annullato la partenza e hanno fissato perla nuova possibilità per tornare. "Le squadre della missione continuano a monitorare un fronte freddo che sta attraversando la Florida giovedì 13 ottobre, ...