Occhio | perché i giochi online sono il paradiso dei cyberladri

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il boom del gaming e? l’esca perfetta per i cyber-criminali New York Times, di Amanda Holpuch, pag.6 Milioni di personesfuggite alle fatiche del primo anno della pandemia di Covid-19 rivolgendosi ai video, dove potevano lanciare incantesimi, uccidere zombie e gareggiare nei panni dei loro atleti preferiti. Questi mondi virtuali hanno attirato anche un altro tipo di appassionati, quelli che cercano di rubare le informazioni personali e i dollari del mondo reale. Negli ultimi mesi, le aziende di sicurezza informatica hanno avvertito che la criminalità informatica neiè aumentata notevolmente dall’inizio della pandemia e che le vulnerabilità, sia per gli studi di gioco che per i giocatori,ben lungi dall’essere sconfitte. “Quando si aggiungono altri utenti, dispositivi o applicazioni a un ...