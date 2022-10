Notti da paura con Disney+ | i più grandi titoli di Halloween

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ottobre è il mese più spaventoso dell’anno. Con l’imminente arrivo di, i principali servizi di streaming si stanno concentrando suhorror per creare un catalogo adatto alla festività. Ovviamente, anchenon è da meno. Nelle ultime ore, sul profilo social ufficiale, è apparsa una lista di contenuti a tema. Si tratta principalmente di film e serie tv dedicati all’evento. Abbonati subito aper non perdere idi Hallowen!, tante sorprese per: tra novità e cortometraggi Nel corso degli anni, il pubblico più giovane ha dimostrato di amare. In occasione della notte delle streghe, si è soliti organizzare iconiche feste in maschera e bussare alle porte delle case per il classico “Dolcetto ...